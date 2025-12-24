Футбольный клуб «Ростов» может сняться с РПЛ

«Ростов» может сняться с розыгрыша чемпионата России из-за серьёзных финансовых проблем. Сейчас у «желто-синих» уже есть долги, которые составляют примерно 5 миллиардов рублей, и новые источники финансирования найдены не были. Об этом рассказал известный спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, в клубе наблюдаются задержки заработной платы, начиная с осени. Кроме того, «Ростов» не может оплатить зимние тренировочные сборы команды.Отмечается, что руководство клуба рассчитывало получить государственное финансирование в размере 700 миллионов рублей в год, но в проекте бюджета Ростовской области на 2026 год такие расходы на спорт не предусмотрены.

В случае, если «Ростов» снимется с розыгрыша чемпионата России до конца текущего сезона, то результаты его матчей в первом круге останутся в силе, а итоги игр, прошедших после 15-го тура РПЛ будут аннулированы. Таким образом, «Крылья Советов» и «Локомотив» потеряют по три очка в турнирной таблице.