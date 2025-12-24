ЦСКА и «Спартак» вступили в борьбу за молодого хавбека из минского «Динамо»

Молодой полузащитник минского «Динамо» Егор Молчан может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к 17-летнему белорусскому хавбеку проявляют московские «Спартак» и ЦСКА, сообщает «Спорт Экспресс».

Как утверждает источник, за перспективным футболистом молодежной сборной Белоруссии также следят клубы из чемпионата Бельгии.

О том, сколько клубы РПЛ готовы заплатить за игрока — не сообщается.

