ЦСКА и «Спартак» вступили в борьбу за молодого хавбека из минского «Динамо»
Молодой полузащитник минского «Динамо» Егор Молчан может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к 17-летнему белорусскому хавбеку проявляют московские «Спартак» и ЦСКА, сообщает «Спорт Экспресс».
Как утверждает источник, за перспективным футболистом молодежной сборной Белоруссии также следят клубы из чемпионата Бельгии.
О том, сколько клубы РПЛ готовы заплатить за игрока — не сообщается.
