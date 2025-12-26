Гендиректор «Ахмата» ответил на вопрос о возможном уходе Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова.

«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось. Не было ни одного предложения», — заявил Айдамиров.

Ранее сообщалось, что осетинский специалист является кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо». Однако, во вторник, 23 декабря, «бело-голубые» утвердили Ролана Гусева главным тренером клуба до конца сезона-2025/26.

Черчесов возглавляет грозненский «Ахмат» с августа текущего года. После 18 туров в РПЛ «Ахмат» идет восьмым в турнирной таблице - у команды 22 очка.

Ранее Черчесов работал в московских «Спартаке» и «Динамо», пермском «Амкаре», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии», сборных России и Казахстана, а также в других командах.