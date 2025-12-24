Бубнов назвал увольнение Станковича ошибкой и предсказал уход лидеров из "Спартака"

Футбольный эксперт Александр Бубнов подверг жесткой критике руководство "Спартака" за решение расстаться с главным тренером Деяном Станковичем. По его мнению, увольнение сербского специалиста стало серьезной ошибкой, последствия которой клуб может ощутить уже в ближайшее время.

Бубнов провел параллели с ситуацией в "Краснодаре", когда команда рассталась с Владимиром Ивичем, и заявил, что уход Станковича может спровоцировать отток ключевых футболистов из состава красно-белых.

В ходе обсуждения эксперт отметил, что ряд игроков "Спартака" заинтересованы в том, чтобы продолжить карьеру под руководством Станковича уже в "Црвене Звезде".

- Станкович, чтоб ты знал, - это такая же ошибка, как и с Ивичем в "Краснодаре". А ты знаешь, что сейчас к Станковичу много игроков свалить хотят? - сказал Бубнов.

В числе возможных кандидатов на уход он назвал Маркиньоса и Эсекьеля Барко.

Напомним, Деян Станкович покинул пост главного тренера "Спартака" в середине ноября. В настоящее время сербский специалист возглавляет "Црвену Звезду".