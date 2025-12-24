ПБК "Локомотив-Кубань" опубликовал заявление после бегства Елатонцева в NCAA

Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" сделал в среду вечером официальное заявление о ситуации со своим воспитанником, талантливым центровым Кириллом Елатонцевым, который уехал для выступления в американскую студенческую лигу NCAA, имея действующий контракт с краснодарцами.

По мнению южан, этот серьезный инцидент создает опасный прецедент для всего российского баскетбола и подрывает основы контрактного права в спорте.

"В ноябре 2025 года баскетболист Кирилл Елатонцев, находящийся в действующем долгосрочном профессиональном контракте с клубом до 2029 года (документ должным образом зарегистрирован в Российской федерации баскетбола), самовольно покинул расположение команды. Впоследствии, как стало известно клубу из открытых источников, игрок выехал в Соединенные Штаты Америки с целью участия в студенческой лиге NCAA за команду Университета Оклахомы", - говорится в этом заявлении железнодорожников, которое опубликовано в официальном Telegram-канале клуба.

В "Локо" назвали произошедшее грубым нарушением контрактных обязательств и откровенным пренебрежением "нормам спортивного права и профессиональной этики". Сообщается, что клуб уже направил официальные обращения с пакетом документов в российские и международные организации, регулирующие правоотношения в баскетболе (РФБ, ФИБА, NCAA). Кроме того, в Комиссии по статусу игроков РФБ рассматривается заявление о применении к Елатонцеву спортивных санкций.

"Сложившаяся ситуация не только наносит прямой ущерб интересам клуба, но и формирует крайне негативный сигнал для всего спортивного сообщества. Таким образом, создается опасная "лазейка", которая может спровоцировать других молодых спортсменов на аналогичные нарушения контрактов, ставя под удар всю отечественную систему подготовки баскетбольного резерва и финансовую стабильность клубов, академий и спортивных школ", - подчеркивает в заявлении кубанского ПБК.

Отметим, что 23-летний баскетболист с 2016 года занимался в молодежной Академии клуба, из которой через четыре года попал в основной состав "Локомотив-Кубани". Кандидат в сборную России классно проявил себя в выступлениях в Единой лиге и признавался лучшим молодым баскетболистом страны двух последних сезонов.

На него очень рассчитывали железнодорожники и в новом сезоне, в котором на него делали ставку, как на основного центрового.

Напомним, что ПБК "Локомотив-Кубань" в начале ноября нынешнего года уже выпускал официальное заявление относительно ситуации с Кириллом Елатонцевым, в котором обвинил своего игрока в том, что он симулирует болезнь, чтобы не выходить на домашний матч Единой лиги против "Зенита" из-Санкт-Петербурга.

При этом в клубе заподозрили, что Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба.

Тогда же "РГ" рассказывала, что молодой баскетболист хочет уехать в США, чтобы выступать за один из клубов национального студенческого спорта (NCAA).

И вот теперь Елатонцев, судя по всему, решил все-таки попробовать свои силы в американском студенческом баскетболе, несмотря на действующий контракт с "Локо" контракт (летом 2024 года Кирилл продлил действующее соглашение с клубом по схеме "3+2").