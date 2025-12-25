ПСЖ интересуется защитником «Реала» Рюдигером

Французский «ПСЖ» намерен приобрести футболиста мадридского «Реала» Антонио Рюдигера, утверждает El Nacional.

По информации источника, тренерский штаб парижан рассчитывает, что 32‑летний немецкий защитник станет лидером раздевалки и старшим товарищем для молодых игроков. Ранее Рюдигер в интервью Sky Sports признался, что хотел перейти в «ПСЖ» пять лет назад, когда парижскую команду тренировал его соотечественник Томас Тухель.

В текущем сезоне Рюдигер принял в шести матчах Ла Лиги, не отметившись результативными действиями. Всю осеннюю часть сезона защитник пропустил из‑за травмы левого бедра.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рюдигера в 12 млн евро. Контракт немца с мадридским клубом истечет в июне.