Сборная России собирается провести два выездных матча с участниками ЧМ

Сборная России по футболу планирует провести два выездных матча в июне 2026 года против участников финальной стадии чемпионата мира. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"Какие состоятся матчи и где именно - пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне - не в России с командами - участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира, - сказал он. - Есть варианты с разными командами".

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые примут участие 48 команд.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 25 декабря.