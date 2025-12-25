В «Ариса» ответили, когда Кокорин вернется к матчам

Генеральный директор кипрского "Ариса" Павел Гогнидзе рассказал о состоянии здоровья нападающего Александра Кокорина.

© ФК "Арис"

"У Александра всё хорошо, он вернулся в строй и с нового года будет, скажем так, набирать форму через матчи. Увидим его на поле, и будет заниматься в общей группе", - приводит слова Гогнидзе "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Кокорин провел за кипрский "Арис" во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. С августа россиянин восстанавливается после повреждения.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего форварда в 400 тысяч евро, контракт футболиста с кипрским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.