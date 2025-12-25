"Пари НН" предложил нападающему новый контракт

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев сообщил, что клуб предложил нападающему Хуану Боселли новый контракт.

"Мы со своей стороны предложили Хуану новый контракт. Отказа с его стороны не было. Но мы знаем, что еще ряд российских клубов проявляют к нему интерес. На сегодняшний момент Хуан — наш игрок, мы его ждем 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13-го числа — посмотрим", - цитирует Карасева "Матч ТВ".

Хуан Боселли выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года. Нападающий провел за нижегородцев во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 24 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт уругвайца с клубом истекает летом 2026 года - футболист может начинать переговоры с другими клубами уже в зимнее трансферное окно.

Сообщалось, что интерес к футболисту проявляют ЦСКА и "Краснодар". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.