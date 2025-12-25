В РФС оценили идею вызова Дзюбы в сборную ради рекорда

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о вызове форварда Артема Дзюбы в сборную России в 2025 году ради установления бомбардирского рекорда.

"Оцениваю позитивно [приглашение Дзюбы в сборную]. Мне кажется, что это было хорошее решение нашего главного тренера [Валерия Карпина]. Футболист заслужил эту возможность. Я достаточно спокойно отношусь к подсчётам рекордов, но для футболистов и болельщиков это играет роль", — приводит слова Митрофанова ТАСС.

37-летний форвард получил вызов сборную России на матч с Гренадой весной 2025 года (5:0). В этой встрече Дзюба забил 31-й мяч и установил рекорд, став лучшим бомбардиром национальной команды за всю историю.

Ранее стало известно, что Александр Кержаков направил запрос в ФИФА об авторстве гола в товарищеском матче с Германией летом 2005 года (2:2). Дзюба может потерять статус рекордсмена, если РФС признает, что мяч сборной России забил не Андрей Аршавин, а Кержаков.