Кафанов – о признании Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре: Это подчеркивает, его приглашение не было ошибкой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о признании голкипера Матвея Сафонова лучшим футболистом "ПСЖ" по версии издания Le Parisien. "Большая радость за Матвея! Еще месяц назад о нем никто не вспоминал во Франции. И то, что русский парень назван лучшим игроком лучшего клуба мира, только подчёркивает, что приглашение Матвея в такой большой клуб не было ошибкой, что тренеры "ПСЖ" в свое время сделали правильный выбор в сторону нашего талантливого голкипера", — приводит слова Кафанова "Матч ТВ".

Ранее французское издание Le Parisien признало Матвея Сафонова лучшим игроком "ПСЖ" декабря. За последний месяц российский голкипер принял участие в четырех матчах за парижан, в одном из которых помог клубу выиграть Межконтинентальный кубок ФИФА. В финальной встрече турнира с "Фламенго" Сафонов отбил четыре пенальти. Тем самым россиянин установил историческое достижение, став единственным футболистом отразившим четыре удара в серии на турнире ФИФА.

Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в 2024 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость россиянина оценивается в 15 миллионов евро.