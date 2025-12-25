Защитник "Зенита" Алип высказался о работе Черчесова в Казахстане

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о работе со Станиславом Черчесовым, возглавлявшим национальную команду.

"Он профессионал своего дела. У него не было времени на подготовку команды. По сути, только неделя перед матчами. Тем более, когда многие в клубах мало играют и приходят в сборную без игровой практики, не выдерживая темпа. Игры сборных всегда тяжело даются", — приводит слова Алипа Metaratings.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана в 2024 году, однако в начале 2025-го покинул пост главного тренера. Вместе с командой он провел шесть встреч, в которых Казахстан потерпел пять поражений и один раз сыграл вничью.

Летом 2025 года специалист получил назначение в "Ахмате". Под его руководством грозненцы заняли восьмое место после 18-ти туров РПЛ, записав в свой актив 22 очка. Первый матч команды Черчесова после зимней паузы состоится 1 марта. В этот день "Ахмат" встретится с ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России.