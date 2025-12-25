В "Ростове" ответили, будут ли продавать игроков зимой

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров ответил, предполагается ли продажа игроков команды в зимнее трансферное окно.

"Нет, игроков мы сохраняем. Сейчас в адрес "Ростова" нет предложений от других клубов. По новичкам всю информацию вы получите из официальных источников. Да, переговоры ведутся, но озвучивать я их не готов", — приводит слова Гончарова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Ростов" испытывает финансовые проблемы. Сообщалось, что клуб может не доиграть текущий сезон в Российской Премьер-лиге из-за возможного непрохождения лицензирования.

Желто-синие ушли на зимний перерыв в РПЛ на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18-ти турах. В следующий раз "Ростов" проведет встречу с "Краснодаром". Матч 19-го тура чемпионата России состоится 28 февраля в 19:30 по московскому времени.