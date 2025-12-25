Круговой упрекнул пресс-службу сборной России

Футболист ЦСКА Данил Круговой в шутку упрекнул пресс-службу сборной России за неправильное написание его имени. Ранее в телеграм-канале национальной команды появились статистические выкладки по итогам 2025 года, где были отмечены и достижения Кругового. Однако в сообщении пресс-службы сборной России игрока ЦСКА назвали Даниилом, а не Данилом.

«Надеюсь, в сборной России к 2026 году запомнят, что я Данил, а не Даниил», — написал Круговой, прикрепив к своему сообщению гиперссылку на пост сборной России.

Круговой в 2025 году провёл семь игр за национальную команду России, сделав четыре результативные передачи.