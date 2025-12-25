Экс-защитник сборной Франции: Мбаппе никогда не догонит Зидана

Лебеф о Мбаппе: «Он никогда не догонит Зидана. Люди любят Зинедина, а частная жизнь Килиана вызывала гнев во Франции. Это отличный игрок, но нужно больше работать на поле, помогать партнерам»
Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф считает, что Килиана Мбаппе не превзойдет Зинедина Зидана.
«Определенно нет, нельзя сравнивать. Сравнивать карьеры и эпохи тоже сложно. Но люди любят Зидана, учитывая на что он способен, он великий игрок, и даже его поведение, несмотря на ошибки 2006 года. У Килиана Мбаппе были некоторые противоречия в частной жизни, которые вызвали гнев у некоторых людей во Франции. Он никогда не догонит Зидана, и, вероятно, никто его не догонит. Мишель Платини в то время, и Раймон Копа до него – эти игроки являются иконами. Только в конце своей карьеры мы увидим, сможет ли поставить Мбаппе на тот же уровень. Он отличный игрок. Безусловно, большой игрок и умный парень. Я очень горжусь им. Но ему нужно больше работать на поле, чтобы я подумал: «Вау, какой игрок». Он великолепный завершитель атак. «Реалу» очень повезло, что он есть у них в этом сезоне, он забивает голы почти в каждой игре. Но мне все еще нужно от него немного больше – например, когда теряет мяч, немного, совсем чуть-чуть, вернуться назад и показать, что он хочет помочь своим партнерам по команде. В наше время все сводится к статистике: сколько голов ты забиваешь, сколько передач отдаешь, сколько рывков совершаешь, и для меня Килиан Мбаппе – лучший пример того, что представляет собой современный футбол. Все это не ко мне, так что я хочу видеть больше того, как он играет», – сказал Лебеф.
