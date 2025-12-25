Московский «Спартак» близок к подписанию нового контракта с полузащитником Романом Зобниным, сообщает Metaratings. Нынешнее соглашение между 31-летним игроком и красно-белыми действует до конца сезона-2025/2026. По данным источника, сейчас стороны улаживают последние детали соглашения. Переговоры идут в позитивном ключе, клуб и игрок максимально заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Роман Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. На его счету 291 игра и 21 мяч за красно-белых во всех турнирах.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков.