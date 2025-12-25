Экс-президент «Локомотива» высказался о возвращении пива на стадионы

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поддержал отмену запрета на продажу пива на стадионах.

© Sports.ru

– Пиво – хорошая тема. Я всегда поддерживал его возвращение на стадионы. Давно пора. Единственное, надо ограничить градусность, чтобы совсем тяжелые сорта не продавались.

– Не возникнет ли проблем с безопасностью на стадионах с его возвращением?

– Нет, не возникнет. Пиво – простой и понятный увеселительный напиток, абсолютно безобидный, на мой взгляд. Представить тяжелые беспорядки, которые вызываются употреблением пива, невозможно, там таким воображением надо обладать, – сказал Геркус.