Экс-президент «Локомотива» высказался о возвращении пива на стадионы

Геркус о пиве на стадионах: «Давно пора, единственное – градусность ограничить. Безобидный увеселительный напиток, представить тяжелые беспорядки из-за его употребления невозможно»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поддержал отмену запрета на продажу пива на стадионах.
– Пиво – хорошая тема. Я всегда поддерживал его возвращение на стадионы. Давно пора. Единственное, надо ограничить градусность, чтобы совсем тяжелые сорта не продавались.
– Не возникнет ли проблем с безопасностью на стадионах с его возвращением?
– Нет, не возникнет. Пиво – простой и понятный увеселительный напиток, абсолютно безобидный, на мой взгляд. Представить тяжелые беспорядки, которые вызываются употреблением пива, невозможно, там таким воображением надо обладать, – сказал Геркус.
