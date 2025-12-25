Ветеран «Спартака» резко ответил на выпад эксперта Бубнова

Ветеран «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на выпад в свою сторону от эксперта Александра Бубнова. У них возник словесный конфликт в публичном пространстве.

Изначально Дасаев заявил, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову оказано чересчур много внимания и похвалы на фоне четырёх сейвов в послематчевой серии пенальти. Это высказывание не понравилось Бубнову: он в очередной раз похвалил Сафонова, а Дасаева назвал «нулевым в пенальти». Теперь же Ринат ответил на этот выпад, предположив, что у Бубнова «беда с головой».