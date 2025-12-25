Полузащитник «Манчестер Сити» может покинуть клуб в январе

Бобб может покинуть «Ман Сити» в январе в случае прихода Семеньо. Хавбек интересен «Боруссии» и другим клубам
Полузащитник «Манчестер Сити» Оскар Бобб может покинуть клуб в январе.
Норвежец всерьез рассмотрит возможность смены клуба, если «горожанам» удастся подписать вингера «Борнмута» Антуана Семеньо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что за последние несколько недель интерес к Боббу проявили несколько клубов, в том числе «Боруссия» Дортмунд.
В нынешнем сезоне Бобб провел 9 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу. Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь.
