«Барселона» хотела бы заключить постоянное соглашение с нападающим

Оставить Рэшфорда – приоритет для Флика. «Барса» работает над соглашением (Маттео Моретто)
«Барселона» хотела бы заключить постоянное соглашение с Маркусом Рэшфордом.
По данным журналиста Маттео Моретто, каталонский клуб работает над тем, чтобы сохранить 28-летнего нападающего.
Игрок «Манчестер Юнайтед» выступает за «блауграну» на правах аренды до окончания текущего сезона.
Сохранение англичанина является приоритетной целью для Ханси Флика.
В этом сезоне Рэшфорд провел 17 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Латвия отменила визы тренеру российских саночников и представителю медперсонала Гошадзе
Мостовой о Европе: «Бешеные деньги тормозят отъезд российских игроков. В РПЛ запасные могут получать больше, чем там основные. Все выбирают простой путь»
КХЛ оштрафовала Уила. Форвард «Динамо» ударил Белкина клюшкой и получил 5 минут в матче с минским «Динамо»
Латвия отменила визы тренеру российских саночников и представителю медперсонала Гошадзе
Мостовой о Европе: «Бешеные деньги тормозят отъезд российских игроков. В РПЛ запасные могут получать больше, чем там основные. Все выбирают простой путь»
КХЛ оштрафовала Уила. Форвард «Динамо» ударил Белкина клюшкой и получил 5 минут в матче с минским «Динамо»