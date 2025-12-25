«Спартак» подколол «Зенит»

Московский «Спартак» опубликовал креативный новогодний ролик под названием «Мир без «Спартака». В нём пресс-служба красно-белых подколола «Зенит». На одном из кадров запечатлен рекламный щит, на котором изображены бразильские игроки сине-бело-голубых. На щите также написано: «Народная команда. Гордость российского футбола!»

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ лишь один гол «Спартака» был забит российским футболистом — уроженцем Санкт-Петербурга Игорем Дмитриевым, являющимся воспитанником «Зенита» и сыном бывшего игрока сине-бело-голубых Сергея Дмитриева.

© Скриншот

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр. Чемпионат возобновится после зимней паузы 27 февраля.