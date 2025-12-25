Легионер «Зенита» оценил инфраструктуру Петербурга

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высоко оценил инфраструктуру Санкт- Петербурга.

Словенский футболист присоединился к сине-бело-голубым в 2024 году.

– Ты побывал во многих городах мира. Можно ли Петербург назвать самым красивым местом?

– Можно. Считаю, что по инфраструктуре Петербург вообще лучший в мире.

Конечно, погода здесь не очень, но город очень красивый, – сказал Дркушич.