Легионер «Зенита» оценил инфраструктуру Петербурга

Дркушич о Петербурге: «Лучший город в мире по инфраструктуре. Очень красивый, но погода здесь не очень»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высоко оценил инфраструктуру Санкт- Петербурга.
Словенский футболист присоединился к сине-бело-голубым в 2024 году.
– Ты побывал во многих городах мира. Можно ли Петербург назвать самым красивым местом?
– Можно. Считаю, что по инфраструктуре Петербург вообще лучший в мире.
Конечно, погода здесь не очень, но город очень красивый, – сказал Дркушич.
