Гендиректор «Динамо» Мх назвал лучших российских футболистов года

‎Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ назвал лучших российских игроков в 2025 году.

© ФК "Динамо" (Махачкала)

‎

– Наверное, несколько ярких молодых игроков, которые на сегодняшний день показывают яркую, красивую игру. Буду банальным – отмечу Кисляка и Батракова, – заявил Газизов.

‎

‎20-летний Батраков с 11 голами идет первым в списке бомбардиров в сезоне РПЛ-2025/26.

Кисляк, которому так же 20 лет, занимает первое место по общему пробегу в текущем сезоне (225,2 км).