Объявлены претенденты на «Золотой мяч»

Goal обновил рейтинг претендентов на приз «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту года газетой France Football. Об этом сообщается на сайте издания.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн остается главным фаворитом на «Золотой мяч»-2026. За ним идут Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из мадридского «Реала».

«Золотой мяч» по итогам 2025 года был вручен французскому форварду ПСЖ Усману Дембеле. На то, что форвард возьмет награду во второй раз подряд, можно поставить с коэффициентом 11,00.

Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года. Англичанин провел за мюнхенцев свыше 57 матчей во всех турнирах, забив 81 гол, включая 36 в дебютном сезоне Бундеслиги — лучший показатель в истории лиги после Герда Мюллера и Роберта Левандовски.