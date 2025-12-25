Мостовой объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу

Мостовой о Европе: «Бешеные деньги тормозят отъезд российских игроков. В РПЛ запасные могут получать больше, чем там основные. Все выбирают простой путь»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за больших зарплат.
«Бешеные деньги тормозят отъезд российских игроков в Европу. Тут все просто. Когда наше поколение уезжало в европейские чемпионаты, тут столько не платили. Сейчас в РПЛ можно быть запасным игроком и получать больше, чем основной в Европе. Когда тебе и дома хорошо платят, какой смысл куда-то уезжать? Так думает большинство наших молодых игроков, наверное. Все выбирают наиболее простой путь. А пробуют свои силы в Европы лишь единицы», – сказал Мостовой.
