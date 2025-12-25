Баринов назвал лучшего футболиста РПЛ

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился своим мнением об итогах осенней части сезона и назвал футболиста, который произвел на него наибольшее впечатление.

© ФК "Локомотив"

Отвечая на вопрос о командах, выделившихся в первой половине чемпионата, Баринов отметил сразу несколько клубов, идущих в верхней части турнирной таблицы - "Краснодар", "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА.

Говоря о лучшем игроке осеннего отрезка сезона, Баринов остановил свой выбор на полузащитнике армейцев Матвее Кисляке.

- Пусть будет Кисляк, - цитирует Баринова "Матч ТВ".

В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел за московский ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.