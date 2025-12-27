«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом победил «Ньюкасл» в 18-м туре АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 23 очка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле примет «Вулверхэмптон» 30 декабря, а «Ньюкасл» в этот же день на выезде сыграет с «Бёрнли».