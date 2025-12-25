Генсек РФС отметил рост посещаемости матчей РПЛ

Генсек РФС: «Посещаемость матчей РПЛ приблизилась к рекордным показателям сезона-2018/19. Кому-то Fan ID мог показаться административным барьером, но его оформили более 3,5 млн россиян»
Генсек РФС Максим Митрофанов отметил рост средней посещаемости матчей Мир РПЛ.
«Популярность футбола растет, средняя посещаемость тоже растет, при том, что футбол – единственный вид спорта, в котором для прохода на стадион нужна карта болельщика. Кому-то это могло казаться административным барьером, но сейчас более 3,5 млн россиян оформили карту болельщика. Футбол – единственный вид спорта, который со стопроцентной точностью может дать данные о количестве болельщиков, которые присутствуют на матчах. Средняя посещаемость выросла с 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. Это говорит о том, что мы приближаемся к рекордным показателям сезона-2018/19. Можно посмотреть рейтинги, которые говорят, что более популярных и просматриваемых спортивных событий, чем матчи сборной России, чемпионата и кубка страны, у нас не существует. Точечно бывают игры Лиги чемпионов, чемпионаты мира и Европы, которые конкурентны и даже превосходят по показателям, потому что это топовые события. Но в рамках сопоставления с другими видами спорта, даже с учетом иностранных соревнований, выше футбола по просмотрам нет ничего», – сказал Митрофанов.
