Дембеле недоволен игровым временем в ПСЖ

Нападающий французского «ПСЖ» Усман Дембеле выразил недовольство по поводу своего игрового времени в команде. Обладатель «Золотого мяча» и награды лучшему игроку по версии ФИФА стремится получать больше шансов на поле. Об этом сообщает Dailysports со ссылкой на Canal+.

По информации источника, французский нападающий не удовлетворён количеством времени, которое ему предоставляется в клубе. Он настроен на то, чтобы играть чаще, однако тренер «ПСЖ» Луис Энрике предпочитает осторожный подход к возвращению Дембеле в основной состав, чтобы избежать повторных травм.

В текущем сезоне Дембеле успел провести 14 матчей за «ПСЖ» во всех соревнованиях, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.