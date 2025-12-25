«Барселона» может продлить контракт с защитником

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает возможность продления контракта с защитником Андреасом Кристенсеном на год в знак поддержки футболиста, получившего серьёзную травму. Об этом сообщает Esport3.

По информации источника, в каталонском клубе хотят поддержать игрока, который «потрясён» своей последней травмой. Подчёркивается, что в случае пролонгации трудового соглашения зарплата 29-летнего защитника будет снижена.

21 декабря «Барселона» сообщила, что Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена во время неудачного движения на тренировке, прошедшей в субботу, 20 декабря. Контракт датчанина с клубом рассчитан до грядущего лета.