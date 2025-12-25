Холанд в костюме Санты прошелся по домам Манчестера

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прошёлся по домам Манчестера и поздравил юных поклонников клуба с приближающимися праздниками в костюме Санта-Клауса. Форвард надеялся, что сможет остаться инкогнито, но большинство всё равно разглядело за седой бородой улыбку лучшего бомбардира АПЛ.

Футболист опубликовал фото в костюме Санта-Клауса на своей странице в социальной сети Х с подписью:

«Мы здесь, чтобы подарить немного рождественской радости».

© Соцсети

В нынешнем сезоне Холанд провёл за клуб 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 19 мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на счету форварда шесть матчей в общем этапе Лиги чемпионов, в которых он забил шесть голов.