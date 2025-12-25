«Ювентус» хочет купить полузащитника «Ньюкасла»

«Ювентус» мечтает о переходе полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. «Сороки» готовы отпустить итальянского футболиста, если получат подходящее предложение. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб может попытаться взять Тонали в аренду с обязательством выкупа при условии квалификации в Лигу чемпионов на грядущий сезон. Также «Ювентус» рассматривает вариант с включением нападающего Джонатана Дэвида в сделку по покупке полузащитника «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.