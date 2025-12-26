Экс-игрок «Локомотива» может завершить карьеру из-за смерти одноклубника

Экс-футболист "Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника

Бывший футболист московского "Локомотива" Фелипе Кайседо намерен завершить карьеру после того, как его одноклубник по эквадорской "Барселоне" Марио Пинейда погиб после нападения. Комментарий Кайседо приводит Sportmediaset.

Пинейда погиб 18 декабря после стрельбы, также от полученных ран скончалась жена игрока.

"Я, скорее всего, завершу карьеру, - сказал Кайседо. - Я не намерен продолжать. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу знать о футболе. Я не останусь в "Барселоне". Я человек, который живет настоящим моментом, и когда я решил приехать сюда, я сделал это, скорее, сердцем, чем разумом".

Кайседо 37 лет, он играет за "Барселону" из Гуакиляля с 2025 года. Ранее он играл за швейцарский "Базель", английский "Манчестер Сити", португальский "Спортинг", испанские "Малагу", "Леванте" и "Эспаньол", итальянские "Лацио", "Дженоа" и "Интер", а также за клуб "Абха" из Саудовской Аравии. В "Локомотиве" эквадорский форвард выступал с 2011 по 2014 год, провел 52 матча и забил 11 голов. Кайседо - двукратный обладатель Кубка Италии (в составах "Лацио" и "Интера"), с римским клубом также два раза выигрывал суперкубок страны.

