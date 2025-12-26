Мусульмане раскритиковали Салаха

Футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха раскритиковали за поздравление с Рождеством. Пост доступен на странице форварда в соцсети X.

Салах поделился фото своих дочерей, сидящих под рождественской елкой. Футболист добавил в пост хештег #СчастливогоРождества.

Мусульмане раскритиковали спортсмена в комментариях под постом.

«Я думал, ты не будешь отмечать праздник, который запрещен в нашей вере», — отметил один из подписчиков.

«Брат, побойся Бога ради себя самого — ты мусульманин. Ты видел, чтобы христиане праздновали Курбан-байрам или Ураза-байрам?» — написал другой.

Салах поздравляет подписчиков с Рождеством второй год подряд. В 2024-м футболист также подвергался критике пользователей сети.