Мусульмане раскритиковали Салаха

Футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха раскритиковали за поздравление с Рождеством. Пост доступен на странице форварда в соцсети X.
Салах поделился фото своих дочерей, сидящих под рождественской елкой. Футболист добавил в пост хештег #СчастливогоРождества.
Мусульмане раскритиковали спортсмена в комментариях под постом.
«Я думал, ты не будешь отмечать праздник, который запрещен в нашей вере», — отметил один из подписчиков.
«Брат, побойся Бога ради себя самого — ты мусульманин. Ты видел, чтобы христиане праздновали Курбан-байрам или Ураза-байрам?» — написал другой.
Салах поздравляет подписчиков с Рождеством второй год подряд. В 2024-м футболист также подвергался критике пользователей сети.
