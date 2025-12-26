«Реал» планирует расстаться с Алабой летом. Рюдигеру могут предложить новый контракт, но сам защитник задумывается о переходе в Саудовскую Аравию (ESPN)
«Реал» может расстаться с двумя защитниками в летнее трансферное окно.
По данным ESPN, руководство клуба не планирует продлевать контракт с Давидом Алабой, истекающий в июне 2026 года. На тот момент австрийцу исполнится 33 года.
Планируется, что центральный защитник покинет команду следующим летом после пяти сезонов в клубе.
С Антонио Рюдигером ситуация менее однозначна. «Реал» готов предложить 32-летнему игроку продление контракта. Отмечается, что немецкий защитник доволен жизнью в Мадриде, хотя его привлекают и другие варианты.
Рюдигер хочет выступать в Саудовской Аравии в последние годы своей карьеры. Он может уйти в качестве свободного агента этим летом, поскольку его контракт также истекает в июне 2026 года.
