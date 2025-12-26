Назван основной кандидат на замену Хаби Алонсо в «Реале»

Наставник молодежной команды мадридского «Реала» Альваро Арбелоа считается главным претендентом на пост главного тренера в случае ухода Хаби Алонсо.

Несмотря на существующие кадровые проблемы, руководство «сливочных» скептически оценивает целесообразность покупок в зимнее трансферное окно и, скорее всего, откажется от усиления состава в январе.

Предстоящий розыгрыш Суперкубка Испании может стать определяющим этапом сезона. На фоне неопределенности относительно будущего Алонсо, именно в тренере «Кастильи» Арбелоа видят наиболее вероятного преемника.

На текущий момент «Реал» удерживает вторую строчку в Ла Лиге с 42 очками, сохраняя дистанцию в четыре балла от лидирующей «Барселоны». Ближайший важный матч мадридцев состоится 8 января в полуфинале Суперкубка против «Атлетико».

42-летний Арбелоа работает тренером в молодежной системе мадридцев с 2020 года.