РПЛ выпустила специальную футболку в честь капитана «Краснодара»

Пресс-служба Мир РПЛ сообщила, что выпустила специальную футболку в честь капитана и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна по случаю выигранной армянским хавбеком награды лучшему игроку чемпионата России по итогам ноября-декабря.

«Эдуард Сперцян — лучший игрок РПЛ в ноябре-декабре. Полузащитник и капитан «Краснодара» забивал и отдавал голевые передачи в важных матчах РПЛ и удостоился престижной награды. По этому случаю Winline выпустил лимитированную джерси с тематическим патчем и уникальным принтом с изображением футболиста», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

Сперцян в этом сезоне провёл 25 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского хавбека в € 25 млн.