Испанский журналист рассказал о хрупком менталитете российских футболистов

В Испании рассказали о хрупком менталитете российских футболистов. Такое мнение в интервью Odds.ru высказал журналист EFE Хосе Игнасио Ортега.

Ортега отметил, что российский полузащитник Арсен Захарян принял правильное решение перейти в испанский «Реал Сосьедад». При этом журналист указал на то, что игрок оказался не готов физически.

«Все видели, сколько у него было травм. Я не помню, сыграл ли он хотя бы 10 матчей подряд. Он хороший игрок, у него есть техника и ум, но не хватает физики и менталитета», — сказал он.

По словам Ортеги, прежнее поколение российских футболистов, к числу которых он отнес Алексея Миранчука и Федора Смолова, обладает большим талантом, но хрупким менталитетом.

«Конечно, в России есть хорошие, талантливые игроки. Просто есть вопрос — готовы ли они работать или просто хотят хорошую зарплату?» — задался вопросом журналист.

В конце октября Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» за восемь месяцев. Он отличился в матче Кубка Испании против «Негрейры». Захарян подписал контракт с клубом в 2023 году, однако долгое время не играл из-за травм.

Смолов также играл в Испании. В 2020 году нападающий уходил в аренду в «Сельту». В составе клуба он провел 14 матчей, в которых забил два мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».