"Енисей" расторг контракт с нападающим

Красноярский "Енисей" объявил о расторжении контракта с буркинийским нападающим Адольфом Белемом.

За "Енисей" Белем выступал с марта этого года.

"Футбольный клуб "Енисей" и полузащитник Адольф Белем расторгли контракт по обоюдному согласию. Благодарим тебя за работу, Адольф! Желаем удачи и успешной карьеры!" — говорится в сообщении клуба.

В составе "Енисея" Адольф Белем провел всего 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тыс. евро.