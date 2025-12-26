Выяснилось, вернется ли Ивич в РПЛ зимой

Футбольный агент Срджан Еремич сообщил, что сербский тренер Владимир Ивич в настоящее время не рассматривает возможность возобновления деятельности в РПЛ. По словам представителя специалиста, возвращение 48-летнего тренера в чемпионат России в период предстоящего зимнего трансферного окна не планируется.

Ранее в средствах массовой информации распространялись сведения о том, что Владимир Ивич отклонил предложение занять пост главного тренера в московском «Динамо». Напомним, что сербский наставник уже имеет опыт работы в российском чемпионате: с января 2023 года по март 2024 года он возглавлял «Краснодар».

С начала текущего года Ивич занимает должность главного тренера клуба «Аль-Айн», представляющего чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов. Под его руководством команда набрала 23 очка в девяти проведенных встречах. На данный момент клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице национального первенства ОАЭ.