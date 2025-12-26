Агент игрока "Балтики" прокомментировал новость об интересе со стороны ЦСКА

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника "Балтики" Владислава Сауся, отреагировал на новость об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.

Ранее эту информацию сообщил Телеграм-канал "Мутко против".

"Не могу подтвердить факт переговоров между ЦСКА и "Балтикой" по трансферу Сауся. Лучше обратиться в один из клубов", — сказал Талаев "Чемпионату".

Владислав Саусь защищает цвета "Балтики" с июля 2024 года. За это время он провел в составе калининградской команды 51 матч, забил один мяч и отдал 5 результативных пасов.

Контракт Сауся с "Балтикой" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.