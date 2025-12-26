Генсек РФС оценил работу тренера Шабарова в России U21

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил удовлетворение работой Ивана Шабарова на посту тренера молодежной сборной России.

В 2025 году молодежка выиграла Кубок Манаса с участием олимпийских сборных Ирана, Бахрейна и Киргизии, а также провела товарищеские матчи со сверстниками из Колумбии, Узбекистана, Беларуси и Саудовской Аравии.