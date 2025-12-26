Генсек РФС оценил работу тренера Шабарова в России U21

Генсек РФС доволен работой Шабарова в России U21: «Не только прекрасный тренер, но и отличный методист. Таких в стране единицы»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил удовлетворение работой Ивана Шабарова на посту тренера молодежной сборной России.
В 2025 году молодежка выиграла Кубок Манаса с участием олимпийских сборных Ирана, Бахрейна и Киргизии, а также провела товарищеские матчи со сверстниками из Колумбии, Узбекистана, Беларуси и Саудовской Аравии.
«Шабаров является не только прекрасным тренером, но и отличным методистом. Желаю ему достичь целей, которые он перед собой ставит, стать тренером большой команды. Это топовый специалист, таких в стране единицы. Мы довольны его работой в молодежной сборной», – сказал Митрофанов.
Генсек РФС Митрофанов о возвращении России: «Инфантино и Чеферин дают понять, что у них недостаточно полномочий для этого решения. Они ждут позиции США, думаю»
Лука ди Монтедземоло: «Болонья» станет чемпионом Италии раньше, чем «Феррари» в «Ф-1»
«Реал» планирует расстаться с Алабой летом. Рюдигеру могут предложить новый контракт, но сам защитник задумывается о переходе в Саудовскую Аравию (ESPN)
Генсек РФС Митрофанов о возвращении России: «Инфантино и Чеферин дают понять, что у них недостаточно полномочий для этого решения. Они ждут позиции США, думаю»
Лука ди Монтедземоло: «Болонья» станет чемпионом Италии раньше, чем «Феррари» в «Ф-1»
«Реал» планирует расстаться с Алабой летом. Рюдигеру могут предложить новый контракт, но сам защитник задумывается о переходе в Саудовскую Аравию (ESPN)