Назван лучший спортсмен года во Франции

Усман Дембеле признан лучшим спортсменом 2025 года во Франции
Авторитетное издание L'Équipe составило рейтинг лучших спортсменов Франции по итогам 2025 года. Первое место в нём занял футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, который ранее удостоился «Золотого мяча» (самой престижной личной награды в мировом футболе).
Рейтинг лучших спортсменов Франции в 2025 году:
1. Усман Дембеле (футбол), 803 очка;
2. Леон Маршан (плавание), 661 очко;
3. Чарли Далин (парусный спорт), 380 очков;
4. Джимми Грессье (легкая атлетика), 369 очков;
5. Максим Груссе (плавание), 232 очка;
6. Луи Бьель-Биарри (регби), 215 очков;
7. Томас Рамос (регби), 83 очка;
8. Себастьен Ожье (ралли), 82 очка;
9. Дезире Дуэ (футбол), 71 очко;
10. Жоан-Бенжамен Габа (дзюдо), 68 очков.
