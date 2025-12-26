Генсек РФС: у ФИФА и УЕФА недостаточно полномочий для возвращения России

Генсек РФС Митрофанов о возвращении России: «Инфантино и Чеферин дают понять, что у них недостаточно полномочий для этого решения. Они ждут позиции США, думаю»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, как идут переговоры по допуску России к турнирам.
По его словам, президент ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александер Чеферин дали понять, что не обладают достаточными полномочиями для решения этого вопроса.
«Оба президента завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения. Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций», – сказал Митрофанов.
Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине с феврале 2022 года.
