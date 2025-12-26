"Спартак" продлил контракт с полузащитником

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Зобниным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Зобнину 31 год, он выступает за "Спартак" с 2016 года, а ранее играл за московское "Динамо", воспитанником которого является. В составе "Спартака" Зобнин становился чемпионом России, серебряным и двукратным бронзовым призером первенств страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России. Всего за "Спартак" полузащитник провел 291 матч, забив 21 гол и отдав 19 результативных передач во всех турнирах. В составе сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.