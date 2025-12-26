Назван худший трансфер РПЛ за год

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о худшем трансфере в российском футболе в 2025 году.

«До зимы прошлого года «Спартак» боролся за чемпионство, Угальде забивал пачками, а они взяли Ливая Гарсию. Деньги выкинули в мусор. По соотношению «цена – качество» – Гарсия: худший трансфер чемпионата за год», - заявил Гасилин.

Ливай Гарсия перешел в московский «Спартак» 7 февраля 2025 года из греческого клуба АЕК (Афины).

Сумма трансфера стала рекордной в истории столичной команды - 18,7 млн евро. Нападающий из Тринидада и Тобаго подписал с клубом контракт на 3,5 года (до лета 2028 года).

В весенней части минувшего сезона форвард сыграл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча (1 гол в 11 матчах чемпионата России и 2 гола в 4 играх Кубка страны).

В текущем сезоне Гарсия провел 18 матчей, в которых забил 6 голов (4 мяча в РПЛ и 2 в Кубке России).

Гарсия стал вторым бомбардиром среди игроков «Спартака» в 2025 году - форвард уступил только Манфреду Угальде.