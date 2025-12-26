В "Балтике" пересмотрят контракт Талалаева

В "Балтике" рассказали, что контракт Талалаева будет пересмотрен
Глава попечительского совета "Балтики" Илья Мясников высказался о контракте главного тренера Андрея Талалаева.
Андрей Талалаев стал главным тренером "Балтики" в начале сентября 2024 года. Под руководством российского специалиста в текущем сезоне калининградский клуб провел 25 матчей, одержал 12 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах.