В "Балтике" пересмотрят контракт Талалаева

Глава попечительского совета "Балтики" Илья Мясников высказался о контракте главного тренера Андрея Талалаева.

"Точно могу сказать только одно: мы не в пятерке или шестерке самых богатых. Думаю, и не в десятке. При этом могу сказать, что идет разговор о том, что контракт Талалаева будет пересмотрен в сторону увеличения зарплаты.", - сказал Мясников в интервью "Спорт-Экспресс".

Андрей Талалаев стал главным тренером "Балтики" в начале сентября 2024 года. Под руководством российского специалиста в текущем сезоне калининградский клуб провел 25 матчей, одержал 12 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах.