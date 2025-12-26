«Динамо» объявило об уходе главного тренера

Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило об уходе Александра Катасонова с поста главного тренера женской команды в связи с истечением срока действия контракта. Отмечается, что вместе со специалистом клуб покинул и весь его тренерский штаб.

«Под его руководством бело-голубые провели 20 матчей в Winline Суперлиге и Winline Кубке России, в которых одержали девять побед, четыре раза сыграли вничью и семь поединков проиграли. По итогам сезона-2025 ЖФК «Динамо» занял седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, выступления в Кубке России завершил на стадии 1/8 финала. ЖФК «Динамо» благодарит Александра Михайловича Катасонова и его штаб за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.