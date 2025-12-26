Экс-полузащитник национальной сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков назвал лучших футболистов РПЛ 2025-го года.

«Лучшие игроки этого года? Все те же: ребята из «Краснодара», ЦСКА и «Зенита» выделяются. Лучшими назову Кордобу, Глушенкова, Кисляка, Сперцяна и Батракова», - заявил Жирков Sport24.

В нынешнем сезоне Батраков провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Он лидер чемпионата РПЛ по голам (11) и второй по передачам (6) после Сперцяна (12).

После 18-ти туров чемпионата России лидером является «Краснодар» с 40 очками в активе. «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ (39), а топ-3 замыкает московский «Локомотив» (37).