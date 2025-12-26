Экс-игрок «Зенита» раскритиковал Соболева

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре российского форварда команды Александра Соболева в сезоне 2025-2026.

© ФК "Зенит"

«Конечно, он слабенько играет в «Зените». Думаю, Саша и все остальные это прекрасно понимают. Надо что-то с этим делать. Думаю, это не уровень «Зенита». Как говорится, чтобы купить что-то нужное, надо продать что-то ненужное. Нужен хороший форвард уровня Даку и Кордобы. Нападающий – важнейшая фигура в команде», - цитирует Гасилина Metaratings.ru.

28-летний Александр Соболев играет за «Зенит» с 30-го августа 2024-го года. Контракт нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до 30-го июня 2027-го года.

В нынешнем сезоне Соболев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн. евро.

После первой части сезона 2025-2026 «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ с 39 очками в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (40). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).